Ucraina: si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu. Usa minacciano sanzioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stati Uniti e Russia ribadiranno le proprie posizioni, con la manacce di Washington di contromisure economiche in caso di invasione. La Nato smentisce l'intenzione di inviare le ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stati Uniti e Russia ribadiranno le proprie posizioni, con la manacce di Washington di contromisure economiche in caso di invasione. La Nato smentisce l'intenzione di inviare le ...

Advertising

LucaNameiswolf : RT @RSInews: Donne pronte per andare al fronte - Crisi ucraina: a Kiev si riunisce un gruppo di volontarie che ha combattuto nel sudest del… - IgnazioRocco : RT @RSInews: Donne pronte per andare al fronte - Crisi ucraina: a Kiev si riunisce un gruppo di volontarie che ha combattuto nel sudest del… - AntoniGunta : Venti di guerra soffiano sull'#Ucraina, lunedì si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'Onu -… - ardovig : RT @RSInews: Donne pronte per andare al fronte - Crisi ucraina: a Kiev si riunisce un gruppo di volontarie che ha combattuto nel sudest del… - infoitestero : Ucraina, lunedì si riunisce l'Onu. Usa chiamano in causa la Cina -