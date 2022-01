Trump punta ad essere riletto nel 2024

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’ex presidente americano Donaldadrieletto nel. Durante un comizio in Texas, usa parole dure contro il presidente Biden e lascia intendere che qualora venisse rieletto userà il suo mandato come strumento di vendetta personale.promette di perdonare i condannati per l’assalto a Capitol Hill. Diversi esponenti del partito repubblicano

Corriere della Sera

... iniziato nel periodo di Presidenza di, in quel momento era molto difficile ottenere visti, ... Ma Ubersul bisogno inconscio di sicurezza del cliente, perché grazie ad Uber non devi ...... con un tasso di approvazione fermo al 39% (sotto il minimo storico toccato da Donaldnella ... previste per metà novembre, quandoa riconquistare la maggioranza sia del Congresso che del ...Gli Usa si preparano all'appuntamento elettorale di metà mandato con un Donald Trump "redivivo" che evoca la grazia ai condannati per il 6 gennaio ...Partita contro la vaccinazione obbligatoria ormai punta dritta alla gola del governo Trudeau: in Canada si estende la protesta dei camionisti ...