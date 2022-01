Tennis, cosa manca a Jannik Sinner e Matteo Berrettini per vincere uno Slam. Coppa Davis più vicina a breve termine? (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ calato il sipario sugli Australian Open 2022 ed è il momento di fare dei bilanci. Indubbiamente, la vittoria dello spagnolo Rafael Nadal proietta ancor di più il maiorchino nella leggenda di questa disciplina e dello sport in generale: 21 Slam vinti, il migliore di tutti i tempi in questo, davanti ai rivali di una vita Novak Djokovic e Roger Federer fermi a quota 20. Un epilogo che ha portato tanti appassionati a chiedersi come sia possibile che un 35enne sia stato in grado di rimontare, sotto di due set, rispetto a chi di dieci anni più giovane sembrava avere in mano il confronto. Il riferimento è ovviamente al russo Daniil Medvedev. Una nuova generazione non all’altezza dal punto di vista tattico e gestionale rispetto a chi ha dominato un ventennio? Alla fine della fiera, con i “mostri sacri” in giro, vincere uno Slam appare ancor ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ calato il sipario sugli Australian Open 2022 ed è il momento di fare dei bilanci. Indubbiamente, la vittoria dello spagnolo Rafael Nadal proietta ancor di più il maiorchino nella leggenda di questa disciplina e dello sport in generale: 21vinti, il migliore di tutti i tempi in questo, davanti ai rivali di una vita Novak Djokovic e Roger Federer fermi a quota 20. Un epilogo che ha portato tanti appassionati a chiedersi come sia possibile che un 35enne sia stato in grado di rimontare, sotto di due set, rispetto a chi di dieci anni più giovane sembrava avere in mano il confronto. Il riferimento è ovviamente al russo Daniil Medvedev. Una nuova generazione non all’altezza dal punto di vista tattico e gestionale rispetto a chi ha dominato un ventennio? Alla fine della fiera, con i “mostri sacri” in giro,unoappare ancor ...

