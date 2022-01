(Di lunedì 31 gennaio 2022)insu 2.827 tamponi molecolaristati rilevati 242contagi, con una percentuale dità dell’8,56%.inoltre 6.389 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 790 casi (12,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti519. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella tra 0 e 19 anni (29,77%), a seguire la 50-59 (18,04%), la 40-49 (17,56%) e la 30-39 (13,58%). I casidi...

Advertising

udine20 : Sono 1032 i nuovi positivi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia - - Alessan03083586 : @DrArturzolo @MadameA02 L'unica osservazione sensata. Sono 1032 elettori (mi pare tale il numero). -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 1032

I casi positivi di oggidati per il 50,39% da femmine e per il 49,61% da maschi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: due uomini di Trieste, uno di 90 anni (deceduto in ...I casi positivi di oggidati per il 50,39% da femmine. Oggi si registrano i decessi di 7 persone, tra i 50 e i 90 anni, morti in ospedale o Rsa. Complessivamente le vittimestate 4.487: 1.Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.827 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,56%.PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Anche nell’anno 2021, la Polizia di Stato ha assicurato alti livelli di sicurezza stradale nella provincia di Alessandria, in via principale attraverso le articolazioni terr ...