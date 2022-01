Silvio Berlusconi, la notizia choc appena uscito dall’ospedale: “Non parla”. (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sta meglio e lascia il San Raffaele, dove è stato ricoverato negli ultimi giorni, nel momento clou delle trattative per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Dopo il suo passo indietro per il Quirinale deciso, come è stato spiegato in un comunicato, pur avendo ia disposizione i voti per essere eletto, il Cavaliere è stato costretto a seguire la partita che ha portato alla rielezione del Presidente Sergio Mattarella dal letto dell'ospedale milanese in cui è stato ricoverato per 8 giorni, da domenica scorsa, per curare un'infezione alle vie urinarie. Oggi sono arrivate le dimissioni e l'ex premier, che è in ripresa, può tornare ad Arcore: il leader di Forza Italia è uscito poco dopo mezzogiorno. Come racconta il Corriere della Sera poche lo hanno potuto vedere in questi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il leader di Forza Italiasta meglio e lascia il San Raffaele, dove è stato ricoverato negli ultimi giorni, nel momento clou delle trattative per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Dopo il suo passo indietro per il Quirinale deciso, come è stato spiegato in un comunicato, pur avendo ia disposizione i voti per essere eletto, il Cavaliere è stato costretto a seguire la partita che ha portato alla rielezione del Presidente Sergio Mattarella dal letto dell'ospedale milanese in cui è stato ricoverato per 8 giorni, da domenica scorsa, per curare un'infezione alle vie urinarie. Oggi sono arrivate le dimissioni e l'ex premier, che è in ripresa, può tornare ad Arcore: il leader di Forza Italia èpoco dopo mezzogiorno. Come racconta il Corriere della Sera poche lo hanno potuto vedere in questi ...

