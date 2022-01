Seul sceglie il processore innovativo di Tas

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Thales Alenia Space (Tas), joint venture di Thales e Leonardo, ha siglato un contratto con la società Lig Nex1 Co. Ltd della Corea del Sud, specializzata nel settore dell’aerospazio e della difesa. L’accordo riguarda la fornitura di undigitale all’avanguardia per il satellite coreano Geo-Kompsat-3 preposto alle telecomunicazioni. Il satellite coreano Geo-Kompsat-3 è un satellite multifunzione geostazionario per le telecomunicazioni multibanda che verrà lanciato, secondo le previsioni, nel 2027. Provvederà a fornire servizi di comunicazione satellitare alla penisola coreana e alle zone marittime limitrofe, garantendo comunque la continuità di servizio rispetto al satellite Coms-1 funzionante in orbita. Due enti coreani comparteciperanno al programma, l’Istituto per la ricerca elettronica e le telecomunicazioni (Etri) che sarà responsabile dei payload del ...