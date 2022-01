Salernitana Perotti, prossime ore decisive per l’argentino (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Salernitana è fiduciosa di chiudere nelle prossime ore anche l’arrivo di Diego Perotti da svincolato La Salernitana non vuole fermarsi sul mercato. Sabatini è scatenato e ha chiuso per diversi colpi in entrata. Ultimo potrebbe essere lo svincolato Perotti. Da sempre estimatore dell’argentino, il diesse dei campani conta di chiudere nelle prossime visto che anche le indicazioni fisiche hanno dato esito positivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laè fiduciosa di chiudere nelleore anche l’arrivo di Diegoda svincolato Lanon vuole fermarsi sul mercato. Sabatini è scatenato e ha chiuso per diversi colpi in entrata. Ultimo potrebbe essere lo svincolato. Da sempre estimatore del, il diesse dei campani conta di chiudere nellevisto che anche le indicazioni fisiche hanno dato esito positivo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

