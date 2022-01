Report mensile: continua la campagna della SEC contro gli ETF Spot Bitcoin (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gennaio è stato un mese difficile per il mercato delle criptovalute. Molte criptovalute hanno perso tanto nelle ultime tre settimane, cancellando i guadagni dal più ampio rally del mercato alla fine dello scorso anno. Nel frattempo, il più ampio ecosistema crittografico ha visto diversi sviluppi questo mese, per quanto nessun ETF diretto sulle criptovalute sia stato ancora approvato negli Stati Uniti e le probabilità che venga dato il via libera entro il primo trimestre del 2022 sono lunghe. Ecco un riepilogo di questa e altre notizie importanti di gennaio, dalle normative al crowdfunding. La US SEC deve ancora approvare un ETF Spot Bitcoin La preferenza della SEC per gli ETF che tracciano i futures di Bitcoin piuttosto che l'asset digitale stesso è rimasta invariata. Citando il mancato raggiungimento degli standard di ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gennaio è stato un mese difficile per il mercato delle criptovalute. Molte criptovalute hanno perso tanto nelle ultime tre settimane, cancellando i guadagni dal più ampio rally del mercato alla fine dello scorso anno. Nel frattempo, il più ampio ecosistema crittografico ha visto diversi sviluppi questo mese, per quanto nessun ETF diretto sulle criptovalute sia stato ancora approvato negli Stati Uniti e le probabilità che venga dato il via libera entro il primo trimestre del 2022 sono lunghe. Ecco un riepilogo di questa e altre notizie importanti di gennaio, dalle normative al crowdfunding. La US SEC deve ancora approvare un ETFLa preferenzaSEC per gli ETF che tracciano i futures dipiuttosto che l'asset digitale stesso è rimasta invariata. Citando il mancato raggiungimento degli standard di ...

Advertising

RosellaLara19 : @Reeno1981 @Aifa_ufficiale In realtà hanno detto che da mensile si passava a report trimestrale perché i dati erano stabili... - cicap_calabria : Covid-19 e disinformazione sono direttamente proporzionali: all’aumentare dei contagi aumentano anche le notizie fa… - Libero_Pensier : @NunziaNunzia5 @Giovann09651457 @Verobizz12 AIFA ha finora pubblicato nove rapporti sugli effetti indesiderati a ca… - _amblav : Report INAIL, in media per ogni contagiato da COVID-19 un mese di assenza dal lavoro: La 23esima rilevazione mensil… - aspano60 : RT @RegioneER: ??#Covid, per i non vaccinati il rischio di morire o di finire in #TerapiaIntensiva è 36 volte maggiore rispetto a chi ha ric… -