Ranking ATP, Matteo Berrettini n. 6 in classifica. Quali italiani hanno fatto meglio nella storia? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la conclusione degli Australian Open 2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato il Ranking mondiale ATP aggiornato: l’unica variazione tra i primi dieci della classifica ha riguardato Matteo Berrettini, che ha superato il russo Andrey Rublev e per la prima volta in carriera è salito al sesto posto. Se si considera la sola Era Open, con la classifica computerizzata, in Italia soltanto un tennista ha fatto meglio in carriera, ovvero Adriano Panatta, che si issò in quarta posizione il 24 agosto 1976. Prima dell’Era Open, quando non c’erano le classifiche stilate dal computer, un azzurro, però, sulla carta ha fatto ancora meglio. Si tratta di Nicola Pietrangeli, che, parlando in termini assoluti, rimane l’italiano con ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo la conclusione degli Australian Open 2022 di tennis, oggi, lunedì 31 gennaio, è stato rilasciato ilmondiale ATP aggiornato: l’unica variazione tra i primi dieci dellaha riguardato, che ha superato il russo Andrey Rublev e per la prima volta in carriera è salito al sesto posto. Se si considera la sola Era Open, con lacomputerizzata, in Italia soltanto un tennista hain carriera, ovvero Adriano Panatta, che si issò in quarta posizione il 24 agosto 1976. Prima dell’Era Open, quando non c’erano le classifiche stilate dal computer, un azzurro, però, sulla carta haancora. Si tratta di Nicola Pietrangeli, che, parlando in termini assoluti, rimane l’italiano con ...

Advertising

FiorinoLuca : Matteo #Berrettini scavalca Rublev in classifica ed è virtualmente N°6 ATP. Al momento è BEST RANKING. #AusOpen - OA_Sport : Matteo Berrettini tra i migliori di sempre - antonio56525877 : RT @InteBNLdItalia: ?? Come iniziare al meglio la nuova settimana? ???? Con uno storico #6 del ranking ATP di Matteo #Berrettini! #tennis… - InteBNLdItalia : ?? Come iniziare al meglio la nuova settimana? ???? Con uno storico #6 del ranking ATP di Matteo #Berrettini!… - oktennis : Il nuovo ranking ATP vede Matteo Berrettini ???? ritoccare il suo best ranking fino al nr. 6 ?? Nella classifica WTA… -