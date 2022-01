Quirinale, Ricci (Pd): 'Salvini voleva fare il king maker ma con le sue forzature ha combinato un disastro' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mattarella al Quirinale e Berlusconi a casa: è stato un successo date le condizioni difficili. Ed è stato anche un disastro della destra che ha cercato solo di dare spallate. 'Gli italiani hanno ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mattarella ale Berlusconi a casa: è stato un successo date le condizioni difficili. Ed è stato anche undella destra che ha cercato solo di dare spallate. 'Gli italiani hanno ...

globalistIT : La sindrome del Papeete - barbagi3 : RT @pozzovivo: #controcorrente #Quirinale ma #Ricci parla per chi ? Quali italiani ? - _MaryB : #ricci sei nauseabondo per le balle che spari…tu e il tuo partito! Poi parla per te perché io -come molti italiani… - pozzovivo : #controcorrente #Quirinale ma #Ricci parla per chi ? Quali italiani ? - Tarchezio : RT @storiainrete: Presidente Mattarella, prenda esempio dal 25 luglio… Un consiglio dal nuovo blog di Aldo G. Ricci 'Storia. Non Storie' su… -