Quirinale 2022, Meloni: "Quello che ha fatto Salvini è folle" (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – "Secondo me, Quello che ha fatto Matteo Salvini è folle, folle per lui. Una cosa che non ho capito, eravamo d'accordo che la rielezione di Mattarella fosse l'ultima cosa da fare". Così Giorgia Meloni, ospite di 'Quarta Repubblica', in onda stasera su Rete 4, tornando sulla vicenda del Colle. "Con lui – rivela – non ci siamo più sentiti". "Mi sono arrabbiata molto, perché c'ero già passata – ha detto ancora – ricordo che abbiamo fatto un vertice di centrodestra, nel quale si parlava dell'ipotesi di votare il governo Draghi e mi rispondono 'no', poi lo scopro da una agenzia di stampa. Lo stesso su Mattarella, lo scopro da un altra agenzia di stampa", afferma sottolineando: "Il no a Mattarella era di tutti, Lega, Fi, noi, centristi, e io dissi, scherzando, ...

