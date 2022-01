Patto di Stabilità, le ragioni di una riforma secondo il gruppo dei Venti (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Commissione europea definisce lo Stability and Growth Pact (Sgp), un “insieme di regole intese a prevenire le conseguenze negative delle politiche fiscali, a correggere spese o debito pubblico eccessivo”. Le regole fissate nel 2012 con lo Sgp prevedono l’impegno dei paesi firmatari (tutti tranne Regno Unito e Repubblica Ceca) ad avere: 1) un deficit pubblico strutturale (corretto cioè per il ciclo) non superiore allo 0,5% o all’1% del Pil (rispettivamente, per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del Pil, o superiore al 60% del Pil); 2) l’obbligo per i Paesi con debito pubblico superiore al 60% del Pil di ridurre di un ventesimo, ogni anno, questa eccedenza; 3) l’obbligo, per tutti i paesi, di mantenere sempre il deficit pubblico sotto la soglia del 3% del Pil, obbligo che se non rispettato produce sanzioni semi-automatiche. Sono regole che sono state sospese fino a tutto ... Leggi su formiche (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Commissione europea definisce lo Stability and Growth Pact (Sgp), un “insieme di regole intese a prevenire le conseguenze negative delle politiche fiscali, a correggere spese o debito pubblico eccessivo”. Le regole fissate nel 2012 con lo Sgp prevedono l’impegno dei paesi firmatari (tutti tranne Regno Unito e Repubblica Ceca) ad avere: 1) un deficit pubblico strutturale (corretto cioè per il ciclo) non superiore allo 0,5% o all’1% del Pil (rispettivamente, per i paesi con debito pubblico inferiore al 60% del Pil, o superiore al 60% del Pil); 2) l’obbligo per i Paesi con debito pubblico superiore al 60% del Pil di ridurre di un ventesimo, ogni anno, questa eccedenza; 3) l’obbligo, per tutti i paesi, di mantenere sempre il deficit pubblico sotto la soglia del 3% del Pil, obbligo che se non rispettato produce sanzioni semi-automatiche. Sono regole che sono state sospese fino a tutto ...

Advertising

itinagli : L’elezione di #Mattarella è la migliore soluzione per il bene dell’Italia. Ora però non c’è tempo da perdere in rim… - 1511maxi : RT @itinagli: L’elezione di #Mattarella è la migliore soluzione per il bene dell’Italia. Ora però non c’è tempo da perdere in rimpasti e pr… - Bandito116 : RT @PpBombardieri: Negli ultimi 2 anni, con la pandemia sono state fatte scelte per fronteggiare la grave crisi sociale ed economica anche… - MercPat : RT @ProItalia_org: Bruxelles è 'sollevata' per la rielezione di #Mattarella. L'UE era sollevatissima per l'elezione di Monti, per l'arrivo… - INBUCASEMPRE : RT @itinagli: L’elezione di #Mattarella è la migliore soluzione per il bene dell’Italia. Ora però non c’è tempo da perdere in rimpasti e pr… -