Pallamano Benevento fermata sul pari a Mascalucia: sanniti raggiunti a 30” dalla fine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMascalucia (Ct) – E’ un pareggio che sa di beffa per la Pallamano Benevento, fermata sul 25-25 in trasferta dall’Handball Club Mascalucia nell’undicesima giornata del campionato di serie A2. I sanniti, avanti di una rete a 30 secondi dal termine, sono stati raggiunti dai siciliani senza poi riuscire a sfruttare l’ultima azione offensiva che avrebbe potuto condurre al nuovo, definitivo sorpasso. La gara al Pala Wagner va avanti sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo minuto, eccezion fatta per due fasi, quella centrale del primo tempo e quella iniziale della ripresa, in cui i giallorossi di Rui Carvalho hanno provato a scappare via prima sul +4 (7-11 al 21? del primo tempo) e nuovamente sul +3 (12-15 a inizio ripresa). Qualche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ct) – E’ un pareggio che sa di beffa per lasul 25-25 in trasferta dall’Handball Clubnell’undicesima giornata del campionato di serie A2. I, avanti di una rete a 30 secondi dal termine, sono statidai siciliani senza poi riuscire a sfruttare l’ultima azione offensiva che avrebbe potuto condurre al nuovo, definitivo sorpasso. La gara al Pala Wagner va avanti sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo minuto, eccezion fatta per due fasi, quella centrale del primo tempo e quella iniziale della ripresa, in cui i giallorossi di Rui Carvalho hanno provato a scappare via prima sul +4 (7-11 al 21? del primo tempo) e nuovamente sul +3 (12-15 a inizio ripresa). Qualche ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pallamano ##Benevento fermata sul pari a #Mascalucia: sanniti raggiunti a 30'' dalla fine **… - TV7Benevento : Pallamano Benevento fermata sul pari a Mascalucia: 25-25. Sanniti raggiunti dai siciliani a trenta secondi dalla fi… - ottopagine : Pallamano, A2: Benevento beffato in terra siciliana #Benevento - ilvaglio1 : Pallamano Benevento in trasferta a Mascalucia #PallamanoBenevento #AetnaMascalucia #antoniodeluca #benevento - ottopagine : Pallamano Benevento, De Luca suona la carica in vista della trasferta in Sicilia #Benevento -