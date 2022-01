Milan, Castillejo ad un passo dall’addio: resta in A! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Samu Castillejo potrebbe seriamente lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.it la Sampdoria sarebbe prepotentemente tornata sulle sue tracce. I blucerchiati vorrebbero regalare l’esterno d’attacco a mister Giampaolo e hanno deciso di virare sullo spagnolo dopo che la trattativa con il Sassuolo per Gregoire Defrel si è chiusa di fatto con una fumata grigia. Castillejo Milan SampdoriaI dubbi dello spagnolo frenano la trattativa restano però da decifrare le intenzioni di Castillejo, in estate lo spagnolo si era opposto a tutte le destinazioni propostegli dal Milan bloccando il mercato dei Rossoneri in entrata. Negli ultimi giorni c’era stato un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Samupotrebbe seriamente lasciare ilin queste ultime ore di calciomercato, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.it la Sampdoria sarebbe prepotentemente tornata sulle sue tracce. I blucerchiati vorrebbero regalare l’esterno d’attacco a mister Giampaolo e hanno deciso di virare sullo spagnolo dopo che la trattativa con il Sassuolo per Gregoire Defrel si è chiusa di fatto con una fumata grigia.SampdoriaI dubbi dello spagnolo frenano la trattativano però da decifrare le intenzioni di, in estate lo spagnolo si era opposto a tutte le destinazioni propostegli dalbloccando il mercato dei Rossoneri in entrata. Negli ultimi giorni c’era stato un ...

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sampdoria, contatti in corso col @acmilan per #Castillejo: si cerca di chiudere. Le ulti… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, TRATTATIVA PER CASTILLEJO DEL MILAN INCONTRO IN CORSO PER DEFINIRE TUTTI I DETTAGLI… - Mau_Olt : SPOILER: letteralmente Samu #castillejo in Milan-Sampdoria del prossimo 12 febbraio. - giovanni_delle : Se esce Castillejo,il Milan farà un ultimo tentativo per Renato Sanches (Pedullà) -