Lo psicologo sui No vax | “Non generalizziamo e andiamo oltre la dinamica dei buoni e cattivi”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Generalizzare favorisce la pericolosadi gruppo ‘noi contro loro’, che non fa bene a nessuno, soprattutto in un momento come questo. Bisogna andarealla, tra pro e no vax, cercando di capire come siamo arrivati a questa sfiducia nelle istituzioni e nel vaccino”. Così il dottor Emanuele Locatelli,, invita a dare uno sguardo più approfondito alla nostra società provata dalla pandemia da Covid-19. Durante la prima drammatica ondata, si è invocato ripetutamente l’arrivo di un vaccino che potesse consentirci di tornare a una sorta di normalità e a vivere le relazioni sociali tutelando, in buona misura, se stessi e gli altri. A fronte di questa attesa, delle rassicurazioni degli esperti e, soprattutto, della favorevole evoluzione della ...

Advertising

MicheleN967 : @looking4wd Bubu è letteralmente la cosa più bella mai capitata da 10 anni a questa parte. Un misto di ignoranza, s… - VallyLongo : @Linda050580 @MaxArdo3 @CarloVerdelli @pif_iltestimone Mio figlio,16enne,lab vari:no violenza,manifesto comunicazio… - annabethchase_4 : @giuxmatti Infatti la possiamo capire e invece di pagare lo psicologo e in più sfogarsi su di lui lo fa con noi sia… - lovingptx_ : @FabianaLudovica quello che dovevate fare era andare dallo psicologo e non riversare tutti i vostri problemi mental… - marcianogabe6 : RT @coraggio_italia: ?? @EmilioCarelli: “Il PNRR prevede di riconoscere le criticità del nostro sistema di istruzione. I dati sui disturbi s… -

Ultime Notizie dalla rete : psicologo sui

BergamoNews.it

... e dell'influenza del potereruoli (ancor prima chesingoli caratteri), sono stati svolti degli studi nel corso del tempo. Lostatunitense Philip Zimbardo nel 1971 sperimentò come ......Superbonus per l'edilizia? In Val Padana vale come la corsa all'oro del Klondike Il bonus... I grandi temi di attualitàdispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e ...Saranno alcuni specialisti, tra psicologi ed esperti, a cercar di far breccia nel mistero che avvolge il grave episodio accaduto alla scuola Capograssi di Sulmona dove il collaboratore scolastico Savi ...Dottore io spero fortemente che lei non chiuda mai questo blog perché questa per me è una seconda famiglia, provo una grande stima per lei e voglio davvero bene alle ragazze, non avrei mai immaginato ...