La responsabilità di tornare al proporzionale. La speranza di Bonanni (Di lunedì 31 gennaio 2022) La rielezione di Sergio Mattarella è motivo di sollievo per tantissimi italiani che si stavano già preparando al peggio, consci della confusione alimentata dai leader di partito nelle operazioni di rinnovo della prima carica della Repubblica. Dunque il Presidente di garanzia continua il suo servizio; Mario Draghi resta per fortuna alla presidenza del Consiglio; dal loro canto i cittadini italiani, le cancellerie europee ed occidentali potranno confidare su un'Italia più al riparo da tempeste, almeno fino alle elezioni politiche per il rinnovo di Camera e Senato. Però il tempo residuo che manca al prossimo appuntamento elettorale si consuma velocemente, ed è bene impostare una politica economica che possa poggiare su solidi programmi, progettazioni e gestione. Il Pnrr deve ancora mettere in piedi i suoi punti di forza nella coordinazione tra i poteri pubblici centrali e quelli locali ...

