Invernale Riva di Traiano | una sola prova con tanta onda e poco vento

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Golfo del Leone non è stato generoso con il tratto di mare antistantedidove si è svolta l’ottavadell’. Ha tenuto per se le sue raffiche a 45 nodi, fermandole a Bonifacio, ed ha invece lascato passare una fastidiosissima e lunghissimaoceanica, che, con un metro di altezza ed intervalli di oltre 6”, ha reso davveroconfortevole la giornata ai regatanti. La cronaca dell’ottavadell’di, quindi, con il Comitato di Regata, presieduto da Fabio Barrasso, che ha atteso stoicamente fino alle 13:30 che uno scirocchetto di 6 nodi di stabilizzasse per dare inizio alle ...