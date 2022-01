Inter, il metodo De Vrij: paga una società olandese per analizzare le sue partite e correggere gli errori (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio relativo al difensore dell’Inter Stefan De Vrij: paga una società olandese per studiare le gare in nerazzurro e correggere i suoi errori. Di tasca sua. “paga privatamente una società olandese per analizzare le sue partite e i suoi movimenti, per capire dove ha sbagliato e dove non dovrà sbagliare più”. L’analista personalizzato assunto dal 2017 si chiama Loran Vrielink, è un insegnante di ginnastica, allenatore, e fondatore della start up Tactalyse, con cui impartisce “lezioni private” di tattica ai calciatori. De Vrij e Loran si parlano su FaceTime un’ora a settimana, analizzano video, posizioni, movimenti. Una pratica di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio relativo al difensore dell’Stefan Deunaper studiare le gare in nerazzurro ei suoi. Di tasca sua. “privatamente unaperle suee i suoi movimenti, per capire dove ha sbagliato e dove non dovrà sbagliare più”. L’analista personalizzato assunto dal 2017 si chiama Loran Vrielink, è un insegnante di ginnastica, allenatore, e fondatore della start up Tactalyse, con cui impartisce “lezioni private” di tattica ai calciatori. Dee Loran si parlano su FaceTime un’ora a settimana, analizzano video, posizioni, movimenti. Una pratica di ...

