Il presidente Biden sogna una donna di colore alla Corte Suprema ma le insidie non... (Di lunedì 31 gennaio 2022) Decisione storica per il presidente americano Joe Biden : ci sarà una donna di colore alla Corte Suprema . La Casa Bianca però non scioglie ancora il nodo sul nome. Non è mai successo, nella storia ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Decisione storica per ilamericano Joe: ci sarà unadi. La Casa Bianca però non scioglie ancora il nodo sul nome. Non è mai successo, nella storia ...

Advertising

DSantanche : Il presidente democratico degli Stati Uniti #Biden insulta un giornalista di #FoxNews. Silenzio tombale dei media p… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 31.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… -