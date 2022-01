Il bollettino Covid di oggi 31 gennaio 2022: 57.715 casi e 349 morti, i dati e la tabella (Di lunedì 31 gennaio 2022) Coronavirus, il bollettino di oggi 31 gennaio 2022 fa registrare 57.715 nuovi casi su 478.314 tamponi (antigenici e molecolari) e 349 morti. Il tasso di positività si attesta al 12%. Se il numero delle diagnosi è in discesa (lunedì scorso erano... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) Coronavirus, ildi31fa registrare 57.715 nuovisu 478.314 tamponi (antigenici e molecolari) e 349. Il tasso di positività si attesta al 12%. Se il numero delle diagnosi è in discesa (lunedì scorso erano...

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 31 gennaio | Sky TG24 - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In calo i casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 57.715, secondo quanto emerge dal bollettin… - ForzaGiorgia2 : RT @LaVeritaWeb: Il bollettino giornaliero del ministero e l’Istituto superiore di sanità comunicano statistiche molto parziali. Il silenzi… -