Goran Pandev lascia la Serie A per scendere in cadetteria | la trattativa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultimo giorno, ormai, per le trattative invernali di mercato. Poco meno di ventiquattro ore per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. DallaA allaC (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni ...

Advertising

CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ? Colpo del #Parma: dal #Genoa arriva Goran #Pandev con contratto fino a giugno #sportitalia #Sportitaliamercato - Grifoman1 : GRANDE CAMPIONE, GRANDE UOMO! CI RIVEDIAMO PRESTO A GENOVA!!! CIAO GORAN Sorpresa Pandev: lascia il Genoa e va al P… - tvdellosport : ? Colpo del #Parma: dal #Genoa arriva Goran #Pandev con contratto fino a giugno #sportitalia #Sportitaliamercato - news_mercato_ : #Calciomercato, Goran #Pandev è un nuovo giocatore del #Parma: colpo a sorpresa, arriva dal #Genoa - ParmaLiveTweet : Arrivo a sorpresa in attacco: dal Genoa ecco Goran Pandev -

Ultime Notizie dalla rete : Goran Pandev

Nel playoff per andare al Mondiale in Qatar, l' Italia dovrà battere la Macedonia prima di approdare al turno successivo. Della sfida tra le due squadre ha parlato, che a cuore entrambe le nazioni. L'attaccante del Genoa ha espresso il suo parere riguardo al confronto, ecco le sue parole rilasciate a Rai Sport : "L'Italia è favorita, gioca in casa ...Uno dei protagonisti assoluti con la maglia della propria nazionale macedone è sicuramente l'attaccante del Genoa. Proprio l'attaccante rossoblu, ha parlato a Rai Sport in merito alla ...Goran Pandev si prepara a una nuova avventura. Si sta infatti perfezionando il passaggio di documenti tra il Genoa e il Parma per l'attaccante macedone.Goran Pandev lascia la Serie A. A sorpresa, come riporta Sky, andrà al Parma: in corso lo scambio di documenti. Addio al Genoa per il macedone, che scende in Serie B. Non sarà più un giocatore del fan ...