Giuseppe Conte | l' avvocato sfidato dal suo popolo

(Di lunedì 31 gennaio 2022) È sabato mattina. Stretto d’assedio da telecamere e microfoni, baciato da un gran sole invernale,sta spiegando alla nazione come la scelta del Mattarella bis sia non solo la migliore possibile ma anche del tutto coerente con l’annuncio, la sera prima, che l’Italia avrebbe finalmente avuto un presidente donna. A stento porta a termine la circonlocuzione, dando l’ultima avvitatina alle subordinate e passando una mano di vernice arcaizzante sul lessico, quand’ecco una voce fuori campo che domanda: “Era proprio necessario far passare tutto questo tempo e spendere tutti questi soldi per lasciare tutto com’era prima?”. Dall’inflessione dialettofona e dalla grana grossa del ragionamento, si capisce al volo non trattarsi di un giornalista; è un passante che, scortoin mezzo al capannello, si è ...

Advertising

fattoquotidiano : IL MINISTRO DI DRAGHI Tutte le trame del titolare della Farnesina contro Giuseppe Conte. Il sì a Casini al Quirinal… - DavideAiello85 : Voglio ringraziare il Presidente Giuseppe Conte per il costante e incessante lavoro di mediazione portato avanti in… - fattoquotidiano : PRESIDENTE DONNA Giuseppe Conte preferisce non replicare alle critiche di Luigi Di Maio sulla candidatura di Elisa… - AptraderAp : RT @Cri10872801: Giuseppe Conte è la Rivoluzione Gentile ma fa più paura di una guerra. #DiMaioOut - marsigatto : RT @MarcoPeretti6: Spende soldi dei contribuenti inutilmente e chiede sacrifici alla popolazione, una VERGOGNA senza fine. -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Stretto d'assedio da telecamere e microfoni, baciato da un gran sole invernale,sta spiegando alla nazione come la scelta del Mattarella bis sia non solo la migliore possibile ma anche ...... il segretario del Partito democratico Enrico Letta si è limitato a chiedere di eliminare l'attuale legge elettorale, definita la "peggiore" di sempre, mentre il leader del M5snon ha ...La gestione dell'elezione del presidente della Repubblica da parte del M5s e le legittime domande a cui l'ex premier si sottrae ...La diatriba tra Alessandro Di Battista, ex deputato del M5S, e il ministro Luigi Di Maio non ha fine. Per Di Battista, a Di Maio non importa del partito ...