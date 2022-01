Domani non potrai entrare in banca senza Green Pass (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le nuove regole legate al Green Pass entreranno in vigore da Domani, nella giornata di martedì 1 febbraio. Le nuove regole del Green Pass sono legate ad una moltitudine di attività ed esercizi pubblici. Alcune misure, inoltre, interessano una fascia d’età specifica. Nel dettaglio, dall’1 febbraio il Green Pass servirà per ritirare la pensione alle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le nuove regole legate alentreranno in vigore da, nella giornata di martedì 1 febbraio. Le nuove regole delsono legate ad una moltitudine di attività ed esercizi pubblici. Alcune misure, inoltre, interessano una fascia d’età specifica. Nel dettaglio, dall’1 febbraio ilservirà per ritirare la pensione alle L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiovaAlbanese : Non solo #Zakaria: domani atteso al J Medical anche #Gatti, che poi tornerà tornerà in prestito al #Frosinone. E co… - AlexBazzaro : Se un piccolo negozio da domani chiederà il #supergreenpass si farà solamente del male. Nell’era della consegna in… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Vedere #Fiorello qui è stata una sorpresa. 'Cornutazzo, potevo mai lasciarti da solo?', mi ha detto. Sa c… - asss2807 : RT @Martola__: nessuna pietà per chi da domani ci terrà a ribadire che di sanremo non gliene frega un cazzo - Marcello804 : RT @valy_s: Secondo @BelpietroTweet da domani #Draghi si ritroverà davanti.. partiti che entrano in campagna elettorale e non saranno dispo… -