Discoteche: si riapre il 10 febbraio, in tempo per recuperare almeno il week-end di San Valentino. La decisione nel Cdm di oggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Finalmente, dopo un immobilismo commerciale lungo oltre due anni, che ha comportato la chiusura di diverse attività e lo ‘sfacelo finanziario’ di quasi tutte le altre, sul fronte delle Discoteche ‘qualcosa’ inizia a muoversi. Discoteche: poco fa il Consiglio dei ministri ne ha posticipato la riapertura dal prossimo 10 febbraio Dunque, nell’ambito del Consiglio dei ministri che sta terminando propri in questi minuti, sarebbe emerso che è stato deciso di prorogare ‘soltanto’ di 10 giorni la chiusura delle Discoteche e dei locali da ballo. Un ulteriore posticipo, probabilmente a scopo precauzionale, per dar modo a questa ‘sfuriata’ di contagi da variante Omicron, di iniziare a scemare. Discoteche: si riapre il 10 febbraio, in tempo per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Finalmente, dopo un immobilismo commerciale lungo oltre due anni, che ha comportato la chiusura di diverse attività e lo ‘sfacelo finanziario’ di quasi tutte le altre, sul fronte delle‘qualcosa’ inizia a muoversi.: poco fa il Consiglio dei ministri ne ha posticipato la riapertura dal prossimo 10Dunque, nell’ambito del Consiglio dei ministri che sta terminando propri in questi minuti, sarebbe emerso che è stato deciso di prorogare ‘soltanto’ di 10 giorni la chiusura dellee dei locali da ballo. Un ulteriore posticipo, probabilmente a scopo precauzionale, per dar modo a questa ‘sfuriata’ di contagi da variante Omicron, di iniziare a scemare.: siil 10, inper ...

