Covid e fine pandemia a marzo? Galli: “Cautela” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “fine pandemia? Cautela, non mi sento di uscirmene con proclami di tipo ottimistico”. Sono le parole del Professor Massimo Galli in collegamento con ‘L’Aria che tira’ su La7. “Con questa variante ci sono molte infezioni che non vengono registrate e sono veramente tante. Il calo dei ricoveri in rianimazione comincia a essere confortante. Resta l’elemento dei numerosi decessi che vorremmo tutti quanti capire, ma in questo Paese non si sequenzia abbastanza. Resta da capire quanto siano da Delta e quanto da Omicron. Probabilmente i decessi sono da Delta, ma non ne abbiamo certezza. Abbiamo sempre visto che tra ricovero e morte passano diversi giorni, quindi chi perde la vita ora è entrato in ospedale parecchio tempo fa”. A fare da cartina di tornasole sarà capire, spiega, se “Omicron 2 sarà o meno ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “, non mi sento di uscirmene con proclami di tipo ottimistico”. Sono le parole del Professor Massimoin collegamento con ‘L’Aria che tira’ su La7. “Con questa variante ci sono molte infezioni che non vengono registrate e sono veramente tante. Il calo dei ricoveri in rianimazione comincia a essere confortante. Resta l’elemento dei numerosi decessi che vorremmo tutti quanti capire, ma in questo Paese non si sequenzia abbastanza. Resta da capire quanto siano da Delta e quanto da Omicron. Probabilmente i decessi sono da Delta, ma non ne abbiamo certezza. Abbiamo sempre visto che tra ricovero e morte passano diversi giorni, quindi chi perde la vita ora è entrato in ospedale parecchio tempo fa”. A fare da cartina di tornasole sarà capire, spiega, se “Omicron 2 sarà o meno ...

Advertising

Open_gol : Il dottore: basta regole contraddittorie come quelle sugli stadi. Gli italiani si sono vaccinati, è il momento di r… - Adnkronos : Omicron e #finepandemia, Galli: “Bisogna vedere se non esce un’altra variante”. #covidItalia - Eurosport_IT : ?? Il prossimo 3 Giugno compirà 36 anni ?? É stato 5 mesi senza giocare ?? Positivo al Covid lo scorso fine Dicembr… - Frances47065366 : RT @FraBaraghini: Storia di fine gennaio: giornalista lavora in Qatar. È incinta, ma è “illegale senza matrimonio”. Prova a tornare a casa,… - donalduck70 : @Cartabellotta Però nemmeno applicare regole ormai inattuali e medievali è normale... Perseguire il rischio zero è… -