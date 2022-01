Covid all’ospedale Grassi | l’Asl | “Prese tutte le misure per tutelare pazienti e sanitari”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ostia – La variante Omicron fa lievitare i contagi anchedi Ostia dove, negli ultimi giorni, in linea col resto del Paese, è aumentato il numero dei casi di positività frae personaleo. Ma, assicuraRoma 3 in una nota, all’interno del nosocomio lidense vengonolenecessarie ad evitare la diffusione del-19. “L’attuale emergenza pandemica ha mostrato come sia indispensabile un sistema ospedaliero flessibile in grado di adattarsi rapidamente agli scenari epidemiologici in atto e contemporaneamente garantire sicurezza ad operatori e”, si legge nella nota diffusa dall’aziendaa. “Ad oggi, è molto frequente che i cittadini, ...