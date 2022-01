Conferimento vetro a Ecoambiente | aderiscono Nocera Inferiore e Battipaglia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Anche il Comune di, a partire da martedì 1 febbraio, conferirà ildella raccolta differenziata alla piattaforma gestita danel TMB di. Dallo scorso mese di ottobre, infatti, a seguito di analisi qualitative, il CoReVe (Consorzio recupero) ha riconosciuto il passaggio dalla fascia E alla fascia B alconferito all’impianto di. In concreto questo significa che la tariffa riconosciuta ad, per ilda avviare al riciclo, è passata da 9 € a 39,27 €. Di conseguenza è lievitato anche il corrispettivo che spetta ai Comuni , che per la prima delle quattro fasce di qualità previste è del 40% , in pratica ...