Calcio: Figc a Lega A, 'imbarazzo e sconcerto per lettera a Vezzali e Malagò su principi informatori' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - La Figc ha ricevuto da parte dell'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo la richiesta di altri giorni per poter approvare i principi informatori. La FederCalcio ha risposto alla richiesta sottolineando "l'imbarazzo e lo sconcerto con il quale questa Federazione è venuta a conoscenza che nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 è stata inviata, dalla Lega di Serie A, alla Sottosegretaria allo Sport e al Presidente del Coni una nota avente ad oggetto "Modifica principi informatori degli statuti e delle Leghe" che riportava in calce i nomi delle venti società appartenenti alla Lega di A ma non la sottoscrizione dei relativi Rappresentanti delle stesse", spiega la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Laha ricevuto da parte dell'ad delladi Serie A Luigi De Siervo la richiesta di altri giorni per poter approvare i. La Federha risposto alla richiesta sottolineando "l'e locon il quale questa Federazione è venuta a conoscenza che nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 è stata inviata, dalladi Serie A, alla Sottosegretaria allo Sport e al Presidente del Coni una nota avente ad oggetto "Modificadegli statuti e delle Leghe" che riportava in calce i nomi delle venti società appartenenti alladi A ma non la sottoscrizione dei relativi Rappresentanti delle stesse", spiega la ...

