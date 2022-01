Calabria, un uomo si dà fuoco davanti a caserma carabinieri: è in gravi condizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un docente trentatreenne si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo avrebbe riportato gravi ustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dell'Annunziata. In seguito è stato trasferito a bordo di un'ambulanza nel Centro gradi ustioni di Napoli. Le sue condizioni, dopo essere stato stabilizzato, sono giudicate serie dai sanitari che si sono riservati la prognosi e che ne hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata del capoluogo campano. Ora ha ustioni su circa il 70%. del corpo. L'autore del gesto lavorava come docente in LombardiaAl momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo quanto si apprende, il 33enne ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un docente trentatreenne si è datostamattinaalla sede delladeidi Rende, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, l'avrebbe riportatoustioni ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dell'Annunziata. In seguito è stato trasferito a bordo di un'ambulanza nel Centro gradi ustioni di Napoli. Le sue, dopo essere stato stabilizzato, sono giudicate serie dai sanitari che si sono riservati la prognosi e che ne hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata del capoluogo campano. Ora ha ustioni su circa il 70%. del corpo. L'autore del gesto lavorava come docente in LombardiaAl momento non si conoscono i motivi del gesto. Secondo quanto si apprende, il 33enne ...

