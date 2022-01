Bomba Cortesie per gli ospiti | Csaba distrugge Diego | “Volevo andarmene via io | la produzione ha mandato via lui Ecco Perché”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 31 gennaio 2022)per gli, polemica suDalla Zorza: lascia lo show?per glista per tornare in onda con la nuova stagione su Real Time e nel frattempo a finire nel mirino dei social è stata proprioDalla Zorza. Sono stati ufficialmente aperti i casting per la nuova stagione del programma di Real Time che da anni va in onda con grande successo e che proprio a breve ritroveremo in onda. Tra le grandi novità della nuova stagione diper glianche il cambio di uno dei giudici,Thomas infatti ha deciso di lasciare il suo ruolo dopo tanti anni e al suo posto troveremo Luca Calvani. Ma a finire nel centro delle polemiche social è stata proprioDalla Zorza che in attesa ...