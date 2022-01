Bari, arriva il “nipote in affitto” per aiutare nonni e anziani a utilizzare smartphone, computer e social (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Nonno, raccontami una storia”. “Sì tesoro, ma tu cambiami la password”. Conversazioni in famiglia all’epoca delle nuove tecnologie. Una boutade non troppo lontana dalla realtà. La prova? Il ‘nipote in affitto’. Ma andiamo per gradi. Intanto il fenomeno: si chiama ‘digital gap‘ e indica il divario tecnologico che separa i più giovani dagli anziani che evidenziano serie difficoltà ad approcciarsi alle nuove tecnologie. A colmarlo ci pensa una società barese. L’iniziativa è stata battezzata “un nipote in affitto”. Si tratta di giovani under 35 che, adeguatamente formati, saranno il pronto intervento tecnologia per chi non va molto d’accordo con chiamate e messaggi WhatsApp, acquisti sugli e-store e social network. La formazione avverrà direttamente a casa dove saranno installati i ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Nonno, raccontami una storia”. “Sì tesoro, ma tu cambiami la password”. Conversazioni in famiglia all’epoca delle nuove tecnologie. Una boutade non troppo lontana dalla realtà. La prova? Il ‘in’. Ma andiamo per gradi. Intanto il fenomeno: si chiama ‘digital gap‘ e indica il divario tecnologico che separa i più giovani dagliche evidenziano serie difficoltà ad approcciarsi alle nuove tecnologie. A colmarlo ci pensa una società barese. L’iniziativa è stata battezzata “unin”. Si tratta di giovani under 35 che, adeguatamente formati, saranno il pronto intervento tecnologia per chi non va molto d’accordo con chiamate e messaggi WhatsApp, acquisti sugli e-store enetwork. La formazione avverrà direttamente a casa dove saranno installati i ...

Luce_news : Bari, arriva il “nipote in affitto” per aiutare nonni e anziani a utilizzare smartphone, computer e social - AnsaPuglia : Calcio: Bari, torna in biancorosso Galano. Arriva dal Pescara in prestito con obbligo di riscatto #ANSA - sscalcionapoli1 : Colpo per le giovanili: dal Bari arriva il 2005 Lorusso, bruciata la Juventus - ros_wn : Colpo per le giovanili: dal Bari arriva il 2005 Lorusso, bruciata la Juventus ?? ma il Bari non è di #ADL ? - tuttonapoli : Colpo per le giovanili: dal Bari arriva il 2005 Lorusso, bruciata la Juventus -