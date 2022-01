(Di lunedì 31 gennaio 2022)Tv di30: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 30per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 30 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 30 Gennaio #DaNoiARuotaLibera ha conquistato nel programma di ieri 2.478.000 telespettatori… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 30 Gennaio #DomenicaIn ha registrato nel programma di ieri; 3.355.000 telespettatori (20.5%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 30 Gennaio #LineaVerde ha conquistato nel programma di ieri 3.472.000 telespettatori con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Maria De Filippi. Chi ha vinto la gara di share edella serata del 29 Gennaio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano Qual è stata l'offerta televisiva di, 29 Gennaio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?......Serena Rossi ha ottenuto un clamoroso successo in termini di. Il pubblico ha gradito la storia, gli interpreti e ci si interroga se ci sarà una seconda stagione della fiction, chesera ...Gran finale per “La Sposa”, che chiude in bellezza suggellando il record di ascolti con il 31,8% di share e quasi sette milioni di telespettatori, il programma più visto di ieri in assoluto. L’ultima ...Ascolti ieri, domenica 30 gennaio 2022: i dati auditel dei maggiori programmi del daytime Mediaset Dopo aver parlato, in precedenti articoli, degli ...