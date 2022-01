Ue | il sindaco Gualtieri premiato da Feps come “progressita dell’anno”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ildi Roma Robertoè stato designato“Persona” dalla Foundation for European Progressive Studies. Laè un think-tank indipendente, vicino al Gruppo S&D e al PSE. A dare l’annuncio via Twitter Maria Joao Rodrigues, presidente di: “Complimenti alper questo riconoscimento, lavoriamo insieme per un’Europa più”. Il commento deldopo il riconoscimento: “Non abbiamo bisogno solamente di un rimbalzo dopo lo shock della pandemia, dobbiamo implementare profondi cambiamenti economici, sociali ed ambientali. Abbiamo risorse comuni europee senza precedenti, penso che le città siano in prima liena per sperimentare ...

Noi ci siamo, grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Roma Capitale e Comune di Colleferro per la quale ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti e il sindaco Roberto Gualtieri'. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato designato come "Persona progressita dell'anno" dalla Foundation for European Progressive Studies. Il 21 ottobre scorso Roberto Gualtieri, dopo la vittoria alle urne contro Enrico Michetti, si insediava in Campidoglio.