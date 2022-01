Traffico Roma del 30-01-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

al momento scorrevoli le strade della capitale compreso il raccordo è la tangenziale dalle 16:30 tornano le limitazioni alper la domenica ecologica in fascia verde Stoppa per tutti i veicoli e motori fino alle 20:30 per auto escluse dal divieto sono le elettriche le ibride a GPL OA metano e le auto a benzina euro 6 possono circolare anche i ciclomotori a due ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi nel quartiere Trieste chiusa Piazza Caprera per via delle Alpi e via degli Appennini per un evento culturale divieto di transito anche in via delle Alpi sono terminati i lavori sui binari del tram tra Viale Trastevere Gianicolense il tram 8 è ripristinato sull'intero percorso