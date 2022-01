(Di domenica 30 gennaio 2022), 30 gen. - (Adnkronos) -exper Federicae Cornelianeldi Coppa del Mondo di, ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino. La valdostana e l'austriaca si impongono con il tempo di 1'18"19 precedendo altre altre tre austriache: Tamara Tippler (1'19"01), Mirjam Puchner (1'19"02) e Nadine Fest (1'19"12). Sesto posto per la francese Romane Miradoli (1'19"17) che si lascia alle spalle le svizzere Corinne Suter (1'19"22), vincitrice ieri della discesa e Joana Haehlen, settime a pari merito. Nono posto per l'altra azzurra Elena Curtoni (1'19"26).

Advertising

Agenzia_Ansa : Una strepitosa Sofia Goggia dopo il successo del 2018 è tornata a vincere la discesa di cdm di Cortina d'Ampezzo su… - TV7Benevento : Sci: Cdm, vittoria ex-aequo per Brignone e Huetter nel superG di Garmisch... - infoitsport : Diretta super-G Garmisch/ Streaming video Rai: ancora valanga azzurra? (CdM sci) - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Cdm donne. Suter conquista discesa Garmisch, Nadia Delago 5^ - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; svizzera Suter vince discesa Garmisch, Delago quinta. Ultima libera prima di Giochi, Brignone indietro |… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Cdm

DIRETTA SUPER - G GARMISCH: SI COMINCIA! Eccoci finalmente pronti alla diretta del super - G di Garmisch . L'assenza di Lara Gut - Behrami e Mikaela Shiffrin fa chiaramente pendere la bilancia dalla ...... valevole per la Coppa del Mondo femminile dialpino 2021/2022. La svizzera taglia il traguardo in 1'40"74, precedendo la connazionale Jasmine Flury di 51 centesimi. Completa il podio l'austriaca ...Garmisch, 30 gen. - (Adnkronos) - Vittoria ex aequo per Federica Brignone e Cornelia Huetter nel superG di Coppa del Mondo di Garmisch, ultima gara ...Diretta super-G Garmisch streaming video Rai: orario e risultato live della gara che domenica 30 gennaio si corre per la Coppa del Mondo di sci alpino.