Sanremo 2022 i BIG in gara il 2 febbraio | seconda serata | tutti i nomi

(Di domenica 30 gennaio 2022) E anche questa sera dal Tg1 è arrivato l’attesissimo annuncio di Amadeus. Il direttore artistico ha scelto quest’anno, la prestigiosa vetrina delle 20 per dare grandi annunci a tutto il pubblico. E’ la prima volta che si usa in modo così diretto il Tg, senza dare prima le notizie ai giornalisti nelle conferenze stampa che di solito servono proprio per dare questo genere di informazione. Una scelta giustissima e anche azzeccata quella di Amadeus che lancia il suo Festival e aiuta anche il Tg1 a volare negli ascolti. Oggi il direttore artistico ha annunciato la suddivisione di Big innelle prime due serate. Non si tratta della scaletta ufficiale, per quella bisognerà attendere, ma della lista dei big divisi in prima e. BIG inla prima: la lista...

Ancora pochi giorni all'inizio della 72edizione del Festival di. Amadeus , in diretta al TG1, ha svelato la divisione dei big in gara che si esibiranno in parte durante la prima serata e, i restanti, durante la seconda. I 12 big che canteranno nella ... E anche questa sera dal Tg1 è arrivato l'attesissimo annuncio di Amadeus. Il direttore artistico ha scelto quest'anno, la prestigiosa vetrina delle 20 per dare grandi annunci a tutto il pubblico. E' l ... Con un annuncio avvenuto al TG1, Amadeus ha rivelato i nomi dei 13 cantanti in gara che si esibiranno durante la prima serata di Sanremo 2022 ...