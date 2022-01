Rafael Nadal riscrive la storia del tennis e si prende l’Australian Open (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal conquista per la seconda volta in carriera gli Australian Open. Record solitario per lo spagnolo in termini di Slam vinti: superati Djokovic e Federer a quota 21. Niente da fare per Daniil Medvedev. Primo set dominato dal russo con due break a zero; più equilibrato il secondo, vinto comunque dal numero 2 del mondo al tie-break. Gran finale di terzo set di Nadal, che poi ribalta tutto negli ultimi due. 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5 lo score Rafael Nadal riscrive la storia del tennis a 35 anni e mezzo di età: con la grande vittoria in rimonta nella finale degli Australian Open, lo spagnolo supera a quota 21 sia Novak Djokovic sia Roger Federer (fermi entrambi a 20) come Slam vinti in carriera. Impresa del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)conquista per la seconda volta in carriera gli Australian. Record solitario per lo spagnolo in termini di Slam vinti: superati Djokovic e Federer a quota 21. Niente da fare per Daniil Medvedev. Primo set dominato dal russo con due break a zero; più equilibrato il secondo, vinto comunque dal numero 2 del mondo al tie-break. Gran finale di terzo set di, che poi ribalta tutto negli ultimi due. 2-6, 6(5)-7, 6-4, 6-4, 7-5 lo scoreladela 35 anni e mezzo di età: con la grande vittoria in rimonta nella finale degli Australian, lo spagnolo supera a quota 21 sia Novak Djokovic sia Roger Federer (fermi entrambi a 20) come Slam vinti in carriera. Impresa del ...

Advertising

sportface2016 : +++LEGGENDARIOOO!!! RAFAEL #NADAL RIMONTA DANIIL #MEDVEDEV IN CINQUE SET E VINCE GLI #AusOpen, 21° SLAM. NESSUNO CO… - WeAreTennisITA : ?? 'Daniil sono sicuro che vincerai questo torneo almeno un paio di volte perché sei un giocatore fantastico'. Così… - RaiNews : Rafael #Nadal diventa il primo tennista per numero di vittorie in singolare nelle prove del Grande Slam, con il tit… - MaurilioVitto : RT @WeAreTennisITA: ?? 'Daniil sono sicuro che vincerai questo torneo almeno un paio di volte perché sei un giocatore fantastico'. Così dur… - msn_italia : Rafael Nadal nella storia: conquista all'Australian Open il suo ventunesimo Slam -