Paura lungo Via Capozzi ad Avellino per un incidente, forte odore di gas in strada

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Incidente nella notte in Via Enrico Capozzi ad Avellino. Un frontale tra due vetture lungo la strada, una di questa è finita in un bar nelle vicinanza colpendo un tubo del gas. Intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. Lungo la strada forte l'odore di gas che ha svegliato gli abitanti. IN AGGIORNAMENTO

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

