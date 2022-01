Paraloup | una nuova vita per la montagna resistente

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 31 gennaio 2022) «Chi non emigrava non era gente. Emigrare era diventare grande. Capitava a sei anni. Per gli uomini la maledizione era la guerra: ti strappava dal mondo. Durante la Seconda guerra mondiale il cuneese era terra di reclutamento degli Alpini nella campagna di Russia. Per le donne l’equivalente della guerra era il parto. Dopo la guerra, è arrivato il fascismo». Inizia così l’installazione multimediale interattiva Le stagioni dicurata dallo studio milanese Neo e da Andrea Fenoglio. Le quattro epoche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.