Napoli | aggredisce infermiere e distrugge divisorio in vetro del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini

(Di domenica 30 gennaio 2022) Prima ha aggredito verbalmente due, poiuninneldell’ospedaledi. Un 28enne, con precedenti di Polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, interruzione di un servizio di pubblica necessità e danneggiamento.indeldel L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

verbalmente due infermiere e rompe un divisorio in vetro nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di, lamentando tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Un 28enne con ...
Aggredisce verbalmente due infermiere e rompe un divisorio in vetro nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, lamentando tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Un ...