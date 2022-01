Nadal ha vinto gli Australian Open ed è primatista Slam (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Rafael Nadal vince gli Australian Open 2022, battendo Daniil Medvedev e conquista contemporaneamente il record di Slam vinti: 21 contro i 20 di Novak Djokovic e Roger Federer. Lo spagnolo, nella finale alla Rod Laver Arena ha battuto il russo in rimonta dopo oltre 5 ore di gioco per 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5. Per Nadal è il secondo successo a Melbourne, a 13 anni di distanza dalla prima vittoria e dopo 4 finali perse. Per Medvedev sfuma l'occasione di conquistare la vetta della classifica mondiale Atp sulla quale resta ancora stabile Djokovic. Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Rafaelvince gli2022, battendo Daniil Medvedev e conquista contemporaneamente il record divinti: 21 contro i 20 di Novak Djokovic e Roger Federer. Lo spagnolo, nella finale alla Rod Laver Arena ha battuto il russo in rimonta dopo oltre 5 ore di gioco per 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5. Perè il secondo successo a Melbourne, a 13 anni di distanza dalla prima vittoria e dopo 4 finali perse. Per Medvedev sfuma l'occasione di conquistare la vetta della classifica mondiale Atp sulla quale resta ancora stabile Djokovic.

FBiasin : #Nadal: “Il mondo ha sofferto abbastanza per non seguire le regole. Credo in quello che dicono le persone che sanno… - mauroberruto : #NadalvsMedvedev è la riproposizione tennistica di Rocky Balboa. Però non è un film e #Nadal, dopo quasi 5h30m, ha… - angelomangiante : Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e… - superpeppeball : @twalso Oggi sto in depressione completa, pure Nadal ha vinto, mi verrebbe da uscire da Twitter e spaccare cose - Bruno79577450 : RT @lorenzofares: L'ultima volta che #Nadal ???? aveva vinto gli #AusOpen , in quella finale pazzesca vs #Federer ????, aveva 22 anni, #Mattare… -