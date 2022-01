Mi scoppia la testa | basta | sto sudando Toffanin massacra Galgani e Cipollari | caos a Verissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Rissa adi Silvia, su Canale 5. Rissa tra due che se le danno sempre di santa ragione, ma a Uomini e Donne di Maria De Filippi: si parla di Tinae Gemma. Già, le due erano ospiti in studio dalla. E come al solito, hanno dato spettacolo, continuando a beccarsi e a darsi contro. Nel dettaglio, Tina ha raccontato a Silvia che Gemma si è rifatta per piacere di più agli uomini, Gemma da par suo sostiene invece di averlo fatto per piacere di più a se stessa. Poi però ha ammesso che forse un po' lo ha fatto pure per gli uomini. Si vola altissimi, insomma. Poi Gemma ha accusato, come sempre a Uomini e Donne, Tina per le sue improvvide sventure amorose. Secondo la Dama se sue frequentazioni non hanno mai un lieto fine è sempre per colpa della ...