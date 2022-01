Manuel Bortuzzo e Aldo Montano insieme a Verissimo | la loro amicizia nata al Grande Fratello Vip

(Di domenica 30 gennaio 2022)si racconta a cuore aperto dopo il ritiro dalla Casa delVip. Ospite nel salotto di, il giovane nuotatore ripercorre il suo percorso a Cinecittà e riceve la visita a sorpresa in studio di una delle figure fondamentali che l’hanno supportato in questa avventura:. I due ex concorrenti raccontano a Silvia Toffanin ladurante il reality.sorprendeè stato uno dei volti simboli di questa edizione delVip, per lui finita ...

"Indifferenza per chi ha sparato"/ "Aldo Montano? Senza lui è dura" Pupi Avati, il presunto tradimento e il ritorno sui suoi passi per riconquistare la moglie Pare infatti che Pupi ...ha deciso di partecipare al ' Grande Fratello Vip ' per dimostrare quanto questa esperienza fosse accessibile anche a chi come lui è disabile e dare quindi un segno di ' normalità '. L'...Un amore grande, quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nato nella casa del Grande Fratello vip. Il nuotatore vittima di ...Il tragico incidente che ha vissuto Manuel gli ha fatto capire l'importanza della vita, ma non dimentica di vivere con leggerezza la sua gioventù.