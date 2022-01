L'ora della resa dei conti tra i Cinque Stelle (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Entra in campo, nel dibattito sul Quirinale, anche Alessandro Di Battista. L'ex frontman del Movimento 5 Stelle sui social difende Giuseppe Conte: "Da anni è necessaria una riflessione politica all'interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l'ultimo arrivato che al netto d'idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale". La presa di posizione non passa inosservata e, a stretto giro di posta, l'ex premier, con i giornalisti, commenta: "Stimo Alessandro Di Battista. È una persona genuina, possiamo avere diverse opinioni politiche, ma lo rispetto e lo stimo. In politica, la qualità di essere persona perbene è importante per garantire che i traguardi siano ambiziosi, che ci sia l'etica pubblica. Ma essere perbene non è sufficiente. La politica deve esprimere delle battaglie e occorre anche tanta ... Leggi su agi (Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Entra in campo, nel dibattito sul Quirinale, anche Alessandro Di Battista. L'ex frontman del Movimento 5sui social difende Giuseppe Conte: "Da anni è necessaria una riflessione politica all'interno del Movimento ma è vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l'ultimo arrivato che al netto d'idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale". La pdi posizione non passa inosservata e, a stretto giro di posta, l'ex premier, con i giornalisti, commenta: "Stimo Alessandro Di Battista. È una persona genuina, possiamo avere diverse opinioni politiche, ma lo rispetto e lo stimo. In politica, la qualità di essere persona perbene è importante per garantire che i traguardi siano ambiziosi, che ci sia l'etica pubblica. Ma essere perbene non è sufficiente. La politica deve esprimere delle battaglie e occorre anche tanta ...

