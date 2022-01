(Di domenica 30 gennaio 2022) I capelli castani stanno letteralmente spopolando a Hollywood e dintorni. Persino la biondissimaè recentemente diventata. L’ultima di una lunga lista. Dopo Hailey Bieber e Karlie Kloss, infatti, è la figlia della super top model a rinunciare ai suoi iconici capelli biondi, gli stessi di mamma Heidi. Il messaggio arriva forte e chiaro: ildel castano. Certo, non un castano qualsiasi. La tonalità da sfoggiare quest’anno, infatti, si chiama Expensive. Una sfumatura particolare, che rientra a pieno titolo nelle tendenze colore capelli del. Un colore che evoca naturalezza. Persino su una bionda come, infatti, il castano appare semplicemente perfetto. Il merito è ...

Advertising

zazoomblog : Leni Klum castana: il 2022 sarà l’anno dell’Expensive Brunette - #castana: #l’anno #dell’Expensive - Cosmopolitan_IT : La borsa Prada di Leni Klum è una nota anni Duemila -

Ultime Notizie dalla rete : Leni Klum

Cosmopolitan

La più grande, la 17enne, si sta affermando nel mondo della moda. Richiestissima, firma un contratto dopo l'altro. Del resto, buon sangue non mente.Leggi anche › Heidie la figlia, due bionde (fotocopia) da LuisaViaRoma for Unicef Dua Lipa, scintillante in verde fluo Presenti non solo i vertici di LuisaViaRoma, dalla ...I capelli castani stanno letteralmente spopolando a Hollywood e dintorni. L’ultima ad aver ceduto? Leni Klum, che è recentemente diventata castana. L’ultima di una lunga lista. Dopo Hailey Bieber e ...Flavio Briatore non è certo una novità per il mondo del gossip. Ora, oltre a Nathan Falco, sappiamo anche che ha una figlia ...