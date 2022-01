Lega, Salvini convocherà consiglio federale (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni Matteo Salvini convocherà il consiglio federale della Lega. All’ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Salvini intende ragionare sul futuro della coalizione, con chi è sinceramente interessato, per costruire un progetto di medio-lungo termine. Lo riferiscono fonti della Lega. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nei prossimi giorni Matteoildella. All’ordine del giorno, anche una profonda riflessione sul centrodestra dopo quanto successo a proposito di Quirinale e i troppi voti mancati per la Presidente del Senato Elisabetta Casellati.intende ragionare sul futuro della coalizione, con chi è sinceramente interessato, per costruire un progetto di medio-lungo termine. Lo riferiscono fonti della. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

