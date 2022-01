Le Regioni con l'occupazione delle terapie intensive in calo (Di domenica 30 gennaio 2022) Il calo dei contagi registrato negli ultimi giorni può essere interpretato come uno dei segnali di frenata da parte della pandemia. L'impennata trainata dalla variante Omicron potrebbe essere terminata, anche se ancora è presto per... Leggi su europa.today (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildei contagi registrato negli ultimi giorni può essere interpretato come uno dei segnali di frenata da parte della pandemia. L'impennata trainata dalla variante Omicron potrebbe essere terminata, anche se ancora è presto per...

Advertising

IlContiAndrea : Con #Omicron2 (che è già arrivata) possiamo serenamente passare da pandemia a endemia e cambiare tutto il sistema d… - stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l’emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - PalermoToday : Le Regioni con l'occupazione delle terapie intensive in calo - romatoday : Le Regioni con l'occupazione delle terapie intensive in calo - Today_it : Le Regioni con l'occupazione delle #terapieintensive in calo -