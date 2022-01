Incidente mortale ad Ardea: la vittima è Antonio Cassella (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamava Antonio Cassella il giovane morto ieri sera ad Ardea nel terribile Incidente avvenuto in via Forlì, nel quartiere Nuova Florida. Lo scontro, tra la sua moto Yamaha e una Jeep Renegade, non ha lasciato scampo ad Antonio, che è deceduto sul colpo. L’Incidente è avvenuto intorno alle 19:00 di ieri. Una tragedia che ha sconvolto tutti. La vittima aveva 45 anni. Incidente mortale ad Ardea, lo scontro fatale tra auto e moto L’impatto tra i due mezzi è stato terribile. L’Incidente si è verificato esattamente all’incrocio tra via Forlì e via Foggia. Da quanto emerso da una prima ricostruzione pare che l’auto uscisse da via Foggia mentre la moto sembra stesse percorrendo via Forlì provenendo dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Si chiamavail giovane morto ieri sera adnel terribileavvenuto in via Forlì, nel quartiere Nuova Florida. Lo scontro, tra la sua moto Yamaha e una Jeep Renegade, non ha lasciato scampo ad, che è deceduto sul colpo. L’è avvenuto intorno alle 19:00 di ieri. Una tragedia che ha sconvolto tutti. Laaveva 45 anni.ad, lo scontro fatale tra auto e moto L’impatto tra i due mezzi è stato terribile. L’si è verificato esattamente all’incrocio tra via Forlì e via Foggia. Da quanto emerso da una prima ricostruzione pare che l’auto uscisse da via Foggia mentre la moto sembra stesse percorrendo via Forlì provenendo dalla ...

