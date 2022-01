In viaggio con Sanremo | 10 canzoni italiane legate ai viaggi e all’Ariston

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il 1 febbraio 2022 le luci del Teatro Ariston si accenderanno per la settantaduesima edizione del Festival di, evento che terrà gli spettatori incollati allo schermo fino al 5 febbraio. In vista della kermesse musicale italiana più attesa dell’anno, Campeggi.com, suggerisce 10ale, in qualche modo, al Festival dida riascoltare e inserire nella playlist delle prossime vacanze: dai grandi successi del passato come Nel blu, dipinto di blu (1958) di Domenico Modugno e Sì,are di Lucio Battisti fino a Buondi Cesare Cremonini, artista che quest’anno salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston in veste di superospite. Nel blu, dipinto di blu, Domenico ...