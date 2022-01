I migliori look di Giulia D’Aloia, Luisa Saggese nella fiction Rai “La Sposa” (Di domenica 30 gennaio 2022) Sebbene agli inizi della sua carriera, Giulia D’Aloia si è già fatta apprezzare dal pubblico italiano nella fiction La Sposa, in onda su RaiUno. Nei panni della coprotagonista, l’attrice interpreta il personaggio di Luisa Saggese, la sorella minore di Maria (Serena Rossi). Di origini partenopee, D’Aloia è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Dopo prime esperienze teatrali, ha partecipato alla miniserie Alfredino in onda Sky e alla serie Rai per ragazzi Marta & Eva (al momento è impegnata nelle riprese della seconda stagione). Il ruolo di Luisa Saggese è sicuramente uno dei più importanti della sua carriera, fino ad ora. Inoltre, prossimamente è attesa sul piccolo schermo ... Leggi su diredonna (Di domenica 30 gennaio 2022) Sebbene agli inizi della sua carriera,si è già fatta apprezzare dal pubblico italianoLa, in onda su RaiUno. Nei panni della coprotagonista, l’attrice interpreta il personaggio di, la sorella minore di Maria (Serena Rossi). Di origini partenopee,è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Dopo prime esperienze teatrali, ha partecipato alla miniserie Alfredino in onda Sky e alla serie Rai per ragazzi Marta & Eva (al momento è impegnata nelle riprese della seconda stagione). Il ruolo diè sicuramente uno dei più importanti della sua carriera, fino ad ora. Inoltre, prossimamente è attesa sul piccolo schermo ...

